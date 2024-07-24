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عربي-دولي

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة مقرها الصين لارتباطها بكوريا الشمالية

Lebanon 24
24-07-2024 | 14:30
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ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت، الأربعاء، عقوبات على شبكة مقرها الصين، لمساعدة كوريا الشمالية على تطوير برامجها للصواريخ الباليستية والفضاء، وفقاً لوكالة «رويترز».
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وقالت إن ستة أفراد وخمس شركات فيما يسمى بشبكة «شي تشيانبي» متورطون في شراء مواد لدعم البرامج، وذلك في انتهاك لعدة قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي.
وأوضحت الوزارة أن كوريا الشمالية تعتمد على شبكات من الوكلاء الخارجيين لشراء مواد ومكونات من مصادر أجنبية تستخدمها في برامجها المتعلقة بتطوير أسلحة دمار شامل.
وأضافت أن الشركات الأجنبية التي تشتري المواد اللازمة لبرامج الأسلحة تعيد تعبئتها لشحنها إلى كوريا الشمالية، ولا تفصح للشركات المُصنعة عن الاستخدام النهائي لتلك المواد.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أن شي تشيانبي مواطن صيني ووسيط رئيسي في الشبكة. (الشرق الأوسط)
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