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"فوكس نيوز" تقترح مناظرة بين ترامب وهاريس في هذا الموعد

Lebanon 24
24-07-2024 | 15:00
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أعلنت شبكة «فوكس نيوز» في بيان، اليوم، أنها اقترحت إجراء مناظرة بين المرشح الجمهوري للرئاسة في الولايات المتحدة دونالد ترمب ونائبة الرئيس كاملا هاريس في 17 أيلول.
بعدما أمضت سنوات في ظل الرئيس الأميركي جو بايدن، باتت هاريس في مقدمة الساحة السياسية الأميركية، وأمامها أسابيع قليلة قبل الانتخابات الرئاسية، لتفرض نهجها الخاص في مواجهة دونالد ترمب المتسلح بدعم واسع من حزبه.
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وتواجه المرأة الخمسينية التي حلت مكان الرئيس الديمقراطي بعد انسحابه المفاجئ من السباق، معادلة حساسة جداً. (الشرق الأوسط)
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