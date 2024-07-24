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عربي-دولي

"الصحة العالمية" تعلن نقل 15 من أطفال غزة إلى إسبانيا لتلقي رعاية طبية عاجلة

Lebanon 24
24-07-2024 | 18:11
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن "15 طفلاً وامرأة واحدة من قطاع غزة يعانون من أمراض خطيرة سيتم نقلهم من مصر إلى إسبانيا لتلقي رعاية طبية عاجلة".
وأوضحت أن "الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و17 عاماً ووالدة أحدهم سيتلقون العلاج في إسبانيا".
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ونقل البيان عن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس قوله إن "هؤلاء الأطفال الذين يعانون من المرض الشديد سيحصلون على الرعاية التي يحتاجون إليها بفضل التعاون بين العديد من الشركاء والبلدان".
وأشارت المنظمة إلى أن "المرضى تلقوا العلاج في مصر لعدة أشهر بعد إجلائهم من غزة"، مضيفة أنهم "كانوا من بين آلاف الأطفال والبالغين في غزة الذين يحتاجون إلى رعاية طبية متخصصة خارج القطاع الفلسطيني".

ورحّب تيدروس: "بالتسهيلات التي تقدمها مصر وإسبانيا"، وحضّ الدول الأخرى التي لديها القدرة والمرافق الطبية على استقبال الأشخاص الذين، من دون ذنب، وقعوا في براثن هذه الحرب".

والأطفال الذين كان يرافقهم 25 من أفراد عائلاتهم مع عدد من مقدمي الرعاية، كانوا في مصر قبل السادس من أيار أي حين أغلق معبر رفح الحدودي، ما جعل عمليات الإجلاء شبه مستحيلة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه "تم إجلاء 23 شخصاً فقط مذّاك الحين عبر معبر كرم أبو سالم القريب".
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