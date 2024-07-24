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عربي-دولي

القوات الاميركية تعلن اعتراض طائرات روسية وصينية

Lebanon 24
24-07-2024 | 23:50
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أعلن الجيش الأميركي، يوم الأربعاء، أنه اعترض طائرتين عسكريتين روسيتين وطائرتين صينيتين كانت تعمل في منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي في ألاسكا، رغم أنها ظلت في المجال الجوي الدولي.
وقالت قيادة الدفاع الجوي والفضائي لأميركا الشمالية في بيان "ظلت الطائرات الروسية والصينية في المجال الجوي الدولي ولم تدخل المجال الجوي السيادي الأميركي أو الكندي".
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 ونقلت رويترز عن الجيش الأميركي إن الطائرات لم تكن تشكل تهديدا، وأنها ستواصل مراقبة "نشاط المنافسين" بالقرب من أميركا الشمالية. (سكاي نيوز)
 
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