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الجيش الإسرائيلي يستعيد 4 جثث بعملية في خان يونس

Lebanon 24
25-07-2024 | 00:17
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أكد الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس أنه "استعاد بعملية مشتركة مع الشاباك جثث مايا غورين، والجنود أورين غولدين وتومر أحيماس وكيريل برودسكي، الذين قتلوا في 7 تشرين الأول الماضي من منطقة خان يونس.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "خلال عملية للجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء، قادها محللون ومنسقون ميدانيون لجهاز الأمن العام، تم العثور على جثث الرهينة المقتولة مايا غورين والجنود الذين سقطوا في الأسر لدى حماس، الرقيب أول (احتياط) أورين غولدين، والرقيب أول تومر أحيماس، والرقيب كيريل برودسكي من منطقة خان يونس".
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وأضاف: "وفقا لمعلومات استخباراتية موثوقة، فقد تبين مقتلهم في القتال أثناء الهجوم الذي وقع في 7 تشرين الأول، وتم اختطاف جثثهم لدفنها بقطاع غزة".

وشدد الجيش الإسرائيلي على أنه "سيواصل مع الشاباك العمل باستخدام كافة الوسائل الاستخباراتية والعملياتية لتحقيق المهمة العليا المتمثلة في إنقاذ جميع الرهائن".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن عن هذه العملية أمس الأربعاء، خلال كلمته أمام الكونغرس الأمريكي.(روسيا اليوم)





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