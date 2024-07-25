كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية أرسلت ما يقرب من 500 بالون قمامة إلى البلاد

أفادت هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية اليوم الخميس بأن جارتها الشمالية أرسلت حوالي 500 بالون قمامة في اليوم السابق وهبط حوالي 480 بالونا منها في البلاد.

وأضافت هئية الأركان في رسالة أرسلتها للصحفيين أنه "حتى الساعة الثامنة صباح اليوم تم اكتشاف ما يقرب من 500 بالون قمامة ولم يتم اكتشاف أي بالونات محلقة في الجو حاليا".

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وأشارت إلى أن حوالي "480 بالونا سقطت في كوريا الجنوبية ومعظمها في سيئول والمنطقة الشمالية من إقليم غيونغغي المحيط بسيئول".

وأوضحت أن "معظم محتويات بالونات القمامة كانت من الورق وشملت نفايات بلاستيكية أيضا وأظهر تحليل الأجسام المتساقطة أنها لا تشكل أي خطر".

وذكرت وكالة "يونهاب" أمس أن "كوريا الشمالية أرسلت بالونات قمامة الأربعاء وسقط أحد البالونات على مجمع المكتب الرئاسي في يونغسان في سيئول للمرة الأولى وهذه هي المرة العاشرة التي أطلقت فيها كوريا الشمالية بالونات القمامة باتجاه الجنوب هذا العام".

هذا وأرسلت كوريا الشمالية آلاف البالونات المملوءة بالقمامة باتجاه كوريا الجنوبية منذ شهر أيار، احتجاجا على المنشورات الدعائية المناهضة لكوريا الشمالية التي أرسلها نشطاء في كوريا الجنوبية عبر الحدود. (روسيا اليوم)