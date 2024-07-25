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الحوثي: كل ما يقوم به العدو الإسرائيلي سيكون محفزا أكثر على الانتقام

Lebanon 24
25-07-2024 | 11:44
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توعد زعيم الحوثيين، إسرائيل بالرد على غاراتها ضد محافظة الحديدة اليمنية قبل أيام، قائلا إن "كل ما يقوم به العدو الإسرائيلي سيكون محفزا أكثر على الانتقام والاستمرار في نصرة الشعب الفلسطيني".
جاء ذلك في كلمة متلفزة لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، الخميس، بثتها قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين.
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وقال الحوثي: "الرد على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف محافظة الحديدة آت ولا بد منه".
واعتبر أن "العدوان الإسرائيلي على الحديدة لن يحقق الردع (لإسرائيل) لمنع العمليات (التي تنفذها الجماعة) إسنادا لغزة".
وأوضح أن "كل ما يقوم به العدو الإسرائيلي سيكون محفزا أكثر على الانتقام والاستمرار في نصرة الشعب الفلسطيني".
وأضاف الحوثي: "عملياتنا العسكرية ستستمر في البحار وإلى عمق فلسطين المحتلة، والاعتداءات على بلدنا لن توقفنا عن التصعيد". (الاناضول)
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