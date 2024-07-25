في حال اغتياله.. ترامب يتكلم عن محو إيران عن وجه الأرض

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تطرق المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب الخميس، إلى القضاء على إيران، خصم الولايات المتحدة، وذلك في منشور على شبكة للتواصل الاجتماعي استعاد فيه الأسلوب الناري الذي كان يعتمده إبان ولايته الرئاسية.وكتب ترامب في منشور على شبكة "تروث سوشال": "إذا اغتالوا الرئيس ترامب، وهو احتمال قائم دوما، آمل أن تطمس الولايات المتحدة إيران، أن تمحوها عن وجه الأرض. إذا لم يحصل ذلك سيعتبر قادة الولايات المتحدة جبناء وبلا شجاعة".وأرفق ترامب التعليق بتسجيل فيديو لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يتحدث فيه أمام الكونغرس الأميركي الأربعاء على مخطط يستهدف ترامب يزعم أنه إيراني.