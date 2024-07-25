Advertisement

عربي-دولي

في حال اغتياله.. ترامب يتكلم عن محو إيران عن وجه الأرض

Lebanon 24
25-07-2024 | 17:00
A-
A+
Doc-P-1226604-638575490252570931.png
Doc-P-1226604-638575490252570931.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تطرق المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب الخميس، إلى القضاء على إيران، خصم الولايات المتحدة، وذلك في منشور على شبكة للتواصل الاجتماعي استعاد فيه الأسلوب الناري الذي كان يعتمده إبان ولايته الرئاسية.
Advertisement

وكتب ترامب في منشور على شبكة "تروث سوشال": "إذا اغتالوا الرئيس ترامب، وهو احتمال قائم دوما، آمل أن تطمس الولايات المتحدة إيران، أن تمحوها عن وجه الأرض. إذا لم يحصل ذلك سيعتبر قادة الولايات المتحدة جبناء وبلا شجاعة".

وأرفق ترامب التعليق بتسجيل فيديو لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يتحدث فيه أمام الكونغرس الأميركي الأربعاء على مخطط يستهدف ترامب يزعم أنه إيراني.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:04 | 2024-07-25
17:53 | 2024-07-25
17:24 | 2024-07-25
16:58 | 2024-07-25
16:35 | 2024-07-25
16:08 | 2024-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24