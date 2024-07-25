سبل التعاون بين ماسك ونتنياهو

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إنه التقى بإيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" في واشنطن يوم الأربعاء بعد خطابه أمام الكونغرس الأميركي.وكتب نتنياهو على منصة إكس "ناقشنا الفرص والتحديات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتأثيره على الاقتصاد والمجتمع، واستكشفنا سبل التعاون التكنولوجي مع إسرائيل".وفي وقت سابق من الخميس، استقبل ماسك رئيس الوزراء الإسرائيلي وزوجته في أحد مصانع شركة تسلا.وبعد لقائه بايدن و هاريس يرتقب أن يتوجه نتنياهو يوم الجمعة إلى فلوريدا للاجتماع مع الرئيس الأميركي السابق ومرشح الحزب الجهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب.