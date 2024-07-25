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عربي-دولي

العراق.. سقوط 4 صواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية الاميركية

Lebanon 24
25-07-2024 | 23:25
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قال مصدران أمنيان إن أربعة صواريخ كاتيوشا أُطلقت، في وقت متأخر يوم الخميس، على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق التي تتمركز فيها قوات تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
وذكر المصدران أن صاروخين سقطا داخل القاعدة بينما سقط الآخران في محيطها. ولم يرد متحدث باسم التحالف على الفور على طلب للتعليق من وكالة «رويترز» للأنباء.
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ويأتي الهجوم بعد يومين من اجتماع عسكري استضافته واشنطن وناقش فيه مسؤولون عراقيون وأميركيون إنهاء عمل التحالف بعد عقد من تشكيله لمحاربة تنظيم «داعش» وصد اجتياح التنظيم للعراق وسوريا.
ولم يصدر أي تصريح لافت في ختام المحادثات، على الرغم من أن مصادر أميركية وعراقية تقول إنه من المرجح إصدار إعلان بشأن بدء انسحاب تدريجي في الأسابيع المقبلة.
(الشرق الأوسط)
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