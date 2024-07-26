مكالمة ترامب مع زيلينسكي تثير تفاعل رواد التواصل.. اليكم السبب

تداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو كشف خلاله الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بمقابلة تلفزيونية، تفاصيل محادثة هاتفية مع فلاديمير زيلينسكي.



Advertisement وتابع ترامب قائلا: "هجوم الربيع لم يحدث وسمعت أن لديهم ملايين الألغام وآلاف الدبابات العسكرية، وقلت أن علينا أن ننهي الحرب، الكثير من الروس يقتلون والكثير من الأوكرانيين يقتلون والأمر فوضوي وما كان يجب أن يحدث..". وقال ترامب عبر قناة "فوكس نيوز" الأميركية، "اتصل بي الرئيس زيلينسكي وأجرينا محادثة جيدة. وقلت إنه يجب علينا إنهاء هذه الحرب، إنكم تواجهون آلة عسكرية (روسيا)، وهذا ما يقومون به، إنهم يخوضون الحروب، لقد هزموا هتلر وهزموا نابليون".وتابع ترامب قائلا: "هجوم الربيع لم يحدث وسمعت أن لديهم ملايين الألغام وآلاف الدبابات العسكرية، وقلت أن علينا أن ننهي الحرب، الكثير من الروس يقتلون والكثير من الأوكرانيين يقتلون والأمر فوضوي وما كان يجب أن يحدث..".

وأضاف: "ما كان ينبغي لبايدن أن يسمح بحدوث هذا أبدا، الأمر كان من السهل إيقافه.. والرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين ما كان ليقوم بذلك لسببين أن أسعار النفط كانت متدنية، وقد أبقيت عليها متدنية، وعندما جاء هؤلاء الأشخاص (الإدارة الاميركية الجديدة) قفز سعر النفط لنحو 100 دولار وهو ضعف ما يجب أن يكون عليه، وفجأة توفر كل هذا المال لدى بوتين".

(روسيا اليوم)