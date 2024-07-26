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عربي-دولي

بدت مُستلقية على سجادة من الفرو.. صورة عارية لميلانيا ترامب تنتشر والسبب كامالا هاريس!

Lebanon 24
26-07-2024 | 03:28
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قامت آنا نافارو، المضيفة المشاركة لبرنامج The View، بالرد على منتقدي نائبة الرئيس كامالا هاريس بسبب علاقاتها العاطفية السابقة من خلال نشرها على "إنستغرام" صورة عارية لميلانيا ترامب، زوجة منافس هاريس الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
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ومنذ أن أصبحت المرشّحة الرئاسية الديموقراطية المحتملة، واجهت هاريس العديد من الهجمات العنصرية والمعادية للنساء، بما في ذلك من أشخاص يطلقون عليها اسم "إيزابيل" ويهينونها لعدم إنجابها أطفالًا بيولوجيين.

الهجمات، التي تظهر في الغالب على وسائل التواصل الاجتماعي وتركّز على تاريخ المواعدة المزعوم لهاريس، كانت عبارة عن سلسلة كاملة من العبارات الملطّفة والصريحة، وقد لاحظ المدافعون عن هاريس ذلك.

وقالت نافارو: "بعض الجمهوريين هم موجودون على شاشات التلفزة ووسائل التواصل الاجتماعي، وهم يدلون بتصريحات جنسية بذيئة حول كامالا هاريس ويريدون جعل تاريخ مواعدتها قضية، حسناً استمرّوا في ذلك، هل تريدون أن تخلقوا من الأمر مشكلة؟ حسناً، لم أرَ قط صوراً عارية لكامالا هاريس أو زوجها".

وأظهرت الصورة التي تم التقاطها كجزء من جلسة تصوير لمجلة GQ في كانون الثاني عام 2000، السيدة الأولى السابقة مستلقيةً على سجادة من الفرو وترتدي عقداً من الألماس وأساور وتنتعل حذاء بكعب أسود، وهي مقيدة اليدين إلى حقيبة داخل طائرة دونالد ترامب الخاصة.

وأضافت نافارو تعليقاً على صورة ثانية جمعت دونالد وميلانيا ترامب بجيفري إبستين المتهم بقضية دعارة خاصة بالأطفال: "لم تحتفل كامالا أبداً مع الحيوانات المفترسة الجنسية. هل تريدون اللعب بمستوى وضيع؟ لن أترك شيئاً واحداً من دون ردّ هذه المرة. سأكون سعيدة بالذهاب بعيداً تحت سطح البحر".(لها)


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