TIME: هذا ما يريد نتنياهو تحقيقه

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كشفت صحيفة TIME أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أراد من خلال خطابه أمام الكونغرس أن يترك لدى الإسرائيليين انطباعاً واضحاً، وهو أنه، في ساعة الخطر، الوحيد القادر على قيادتها على الساحة العالمية.وفي خطابه حارب نتنياهو من أجل حياته السياسية وأعلن أن حرب إسرائيل في غزة هي كفاح من أجل بقائها.ودافع نتنياهو عن الهجوم الإسرائيلي على حماس، التي ذبحت حوالى 1200 شخص، وإنتقد الملايين من المتظاهرين الذين إتهموا إسرائيل بإرتكاب جرائم حرب ودعوا إلى إنهاء حملتها العسكرية، وطلب من المشرعين تزويد الدولة اليهودية بمزيد من المساعدات العسكرية،ووضع رؤية، وإن كانت غير واضحة، لغزة بعد الحرب.وإعتبرت الصحيفة أن الأداء كان منظمًا بدقة، وبالنسبة لنتنياهو، كانت فرصة لإقناع مواطنيه بأنه يمكنه إدارة العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل أفضل.لهذا الغرض، جادل بأن الولايات المتحدة لها مصلحة في حرب إسرائيل، حيث قال "إنه صراع بين الهمجية والحضارة". وأضاف أن إسرائيل بقتالها لحماس تضعف إيران، عدو الولايات المتحدة المعلن."يجب أن تقف أميركا وإسرائيل معًا"، قال نتنياهو. "عندما نقف معًا: نحن نفوز، وهم يخسرون".بالنسبة للعديد من الأميركيين، الأمر ليس بهذه البساطة. حوالى 70 ديمقراطياً في الكونغرس قاطعوا الخطاب، وكان الغياب الأكثر وضوحًا هو كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية للرئاسة.لكن بحسب إستطلاعات الرأي، شعبية نتنياهو تدنّت حيث إحتفظ بنسبة تأييد تبلغ 32% وتقلّص مجلس وزرائه في زمن الحرب قد رفع إمكانية إجراء إنتخابات جديدة.حوالي 72% يعتقدون أن نتنياهو يجب أن يستقيل، لكنهم منقسمون حول التوقيت: 44% يعتبرون إنه يجب أن يستقيل فورًا، و28% يقولون عند انتهاء الحرب.ونظرًا لهذه الهشاشة، يأمل نتنياهو أن يساهم خطاب مؤثر في واشنطن بتعزيز دعمه في إسرائيل.كان لدى نتنياهو أسباب أخرى أيضًا، وهس إصلاح علاقته المتضررة بترامب، خصوصًا أن الاثنان لم يتحدثا منذ مغادرة الأخير لمنصبه.في مقابلة سابقة، قال ترامب لـ TIME إنه مرّ "بتجربة سيئة" مع نتنياهو، مشيرًا إلى عملية إغتيال سليماني، التي كان من المفترض أن تكون هجومًا مشتركًا حتى إنسحب نتنياهو. كما لام الأخير على فشله في منع تسلل حماس إلى إسرائيل.وفي خطابه، شكر نتنياهو ترامب على "كل ما فعله من أجل إسرائيل، مثل الإعتراف بالقدس كعاصمة لها ونقل السفارة الأميركية إلى هناك. وأدان محاولة إغتياله، قائلاً إنه شعر بالإرتياح لأن ترامب "خرج سالمًا من ذلك الهجوم الشنيع على الديمقراطية".وأكبر طلب لنتنياهو كان أن تسرع الولايات المتحدة في تقديم دفعة جديدة من المساعدات العسكرية، قائلاً إنها ستعزز قدرة إسرائيل على إنهاء الحرب ومنع صراع أوسع في الشرق الأوسط.العديد في إسرائيل يخشون أن الدولة اليهودية تحتاج إلى مزيد من المساعدة قبل الانتخابات الاميركية لكنها لن تحصل عليها. بينما معظم أعضاء الكونغرس مؤيدون لإسرائيل، أصبح الجمهوريون أكثر انعزالية—مع وجود فصيل كبير يرغب في تجنب التدخلات الأجنبية—وما زال العديد من الديمقراطيين ينتقدون الجهد الحربي الإسرائيلي. "أعلم أن أمريكا تقف إلى جانبنا"، قال نتنياهو. "أشكركم على ذلك—من جميع الأطراف".تناولاً لأحد أهم القضايا للمسؤولين الدبلوماسيين، حدد نتنياهو معالم نهاية اللعبة لإسرائيل، ما أسماه "غزة منزوعة السلاح ومنزوعة الراديكالية" التي ستسمح لإسرائيل بالحفاظ على السيطرة الأمنية على الجيب الساحلي دون إعادة توطين أي من مدنييها هناك. قدم نتنياهو تفاصيل قليلة حول كيفية تحقيق هذه النتيجة، أو ما إذا كان الفلسطينيون والعالم العربي سيقبلونها. "يجب أن يكون لغزة إدارة مدنية لا تسعى لتدمير إسرائيل"، قال. "هذا ليس بالكثير من الطلب".من غير المرجح أن يرضي مثل هذا الإعلان إدارة بايدن، التي قالت إن الحرب يجب أن تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة. كما لن يهدئ التمرد المستمر من التقدميين ضد الحكومة الإسرائيلية. لكن بالنسبة لنتنياهو، كانت الرسالة التي يعتقد أنها ستلقى صدى في إسرائيل، حيث قد يقرر الناخبون قريبًا مصيره.