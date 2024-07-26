أوكرانيا تمتنع عن المشاركة باجتماع مجلس الأمن الدولي برئاسة روسيا

Advertisement

رفضت أوكرانيا حضور جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لمناقشة مسألة إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا بذريعة عدم اعترافها بشرعية رئاسة روسيا الدورية لمجلس الأمن.وجاء في بيان الخارجية الأوكرانية في قناتها على تطبيق "تيلغرام": "رفضت أوكرانيا المشاركة في اجتماع مجلس الأمن الدولي برئاسة روسيا، والذي عقدته موسكو يوم الخميس لإدانة المساعدات العسكرية لكييف وهكذا يؤكد الوفد الأوكراني موقفه المبدئي بشأن عدم شرعية روسيا الاتحادية "احتلال" المقعد الدائم للاتحاد السوفيتي في مجلس الأمن".وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول الحلف "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.يشار إلى أن بريطانيا اعترضت على دعوة ممثلي أوكرانيا والاتحاد الأوروبي لحضور اجتماع مجلس الأمن بشأن مسألة إمدادات الأسلحة الغربية إلى كييف، بذريعة أنها تشكل "ضغوطا سياسية" عليهم.