إفتتاح مسجد في روسيا يحمل اسم أشهر قنّاصة في الحرب العالميّة الثانيّة

افتتح في قرية توليغان في ضواحي أورينبورغ مسجد يحمل اسم بطلة الاتحاد السوفيتي، علياء مولداغولوفا.

يخلّد هذا المسجد اسم القناصة الكازاخستانية علياء مولداغولوفا التي شاركت في الحرب العالمية الثانية، وقضت على العشرات من جنود الجيش الألماني، وحصلت على لقب بطلة الاتحاد السوفيتي بعد وفاتها. (روسيا اليوم)