32
o
بيروت
33
o
طرابلس
32
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
26
o
بشري
28
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إحصائية جديدة عن "نازحي غزة".. ماذا أعلنت "الأونروا"؟
Lebanon 24
26-07-2024
|
06:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الجمعة، إن 9 من كل 10 فلسطينيين نزحوا قسراً في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
Advertisement
وأشارت الأونروا، في منشور لها على منصة "إكس"، حول النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، إلى أن 9 من كل 10 أشخاص في القطاع، الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 2.3 مليون نسمة، نزحوا قسرا.
وأضافت أن العائلات النازحة تبحث عن مأوى أينما تستطيع، سواء في المدارس المكتظة أو المباني المدمرة أو الخيام المتواضعة على الرمال أو وسط أكوام القمامة.
وأكدت على أن أيا من تلك الأماكن ليس آمناً "ولم يعد لدى الناس مكان يذهبون إليه".
من ناحيته، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إنه تم اكتشاف 6 عينات من شلل الأطفال، من النوع الثاني، في أجزاء من غزة، مشيراً إلى أن "هذا تطور خطير آخر في رحلة البؤس التي لا تنتهي".
ويظهر شلل الأطفال بسبب انهيار النظام الصحي، ونقص المياه النظيفة ومواد النظافة، والملاجئ المكتظة والصرف الصحي السيئ للغاية.
ومع الحرب، انخفض التطعيم بين الأطفال من مستويات شبه عالمية إلى ما يزيد قليلاً على 85% لأن الناس كانوا يتنقلون باستمرار، ويهربون من مناطق القتال، بحثًا عن الأمان.
ويمكن السيطرة على انتشار شلل الأطفال في غزة وخارجها من خلال حملات التطعيم للوصول إلى كل طفل أينما كان، فوقف إطلاق النار بالإضافة إلى زيادة تدفق اللقاحات سيسمح بذلك.
من ناحية ثانية، قال برنامج الأغذية العالمي اليوم الجمعة إنه اضطر لتقليص الحصص للأسر في غزة لضمان تغطية أوسع للنازحين الجدد.
وأضاف في منشور على منصة إكس ""مخزونات الغذاء والإمدادات الإنسانية في وسط وجنوب غزة محدودة للغاية ولا تدخل أي إمدادات تجارية تقريبا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أطل ببدلة باللون الأزرق.. الجمهور يستقبل ناصيف زيتون بالزغاريد في "إهدنيات" وهذا ما أهداه لزوجته دانييلا رحمة
Lebanon 24
أطل ببدلة باللون الأزرق.. الجمهور يستقبل ناصيف زيتون بالزغاريد في "إهدنيات" وهذا ما أهداه لزوجته دانييلا رحمة
23:23 | 2024-07-25
25/07/2024 11:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاح خطير وصل إلى "حزب الله".. تقرير يكشف عن قدرته المذهلة
Lebanon 24
سلاح خطير وصل إلى "حزب الله".. تقرير يكشف عن قدرته المذهلة
13:00 | 2024-07-25
25/07/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باسم مغنية يوجّه رسالة لنانسي عجرم.. ماذا جاء فيها؟
Lebanon 24
باسم مغنية يوجّه رسالة لنانسي عجرم.. ماذا جاء فيها؟
15:40 | 2024-07-25
25/07/2024 03:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
القبيات حزينة... الشاب ماريو تُوفي بعد أسبوع في المستشفى
Lebanon 24
القبيات حزينة... الشاب ماريو تُوفي بعد أسبوع في المستشفى
05:12 | 2024-07-26
26/07/2024 05:12:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"صدمة" داخل معامل للمشروبات في لبنان!
Lebanon 24
"صدمة" داخل معامل للمشروبات في لبنان!
02:45 | 2024-07-26
26/07/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:39 | 2024-07-26
أول دولة في مجموعة السبع تستأنف علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا... من هي؟
08:24 | 2024-07-26
فيديو يُوثّق إعتداءً وحشيّاً على صيدليّة.. إمرأة وأبناؤها هاجموا الموظفين بالأسلحة البيضاء
08:24 | 2024-07-26
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة لا تربطهما أي علاقات ثنائية
08:10 | 2024-07-26
من على الحدود مع لبنان... قائد عسكريّ إسرائيليّ يُهدّد: هجومنا سيكون حاسماً
08:04 | 2024-07-26
إسرائيل استهدفت منزلاً في مركبا... من استشهد من صفوف "الحزب"؟ (فيديو)
08:00 | 2024-07-26
هل تمكّنت إسرائيل من تدمير "حماس" بعد 9 أشهر على الحرب؟ محلل يجيب
فيديو
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
26/07/2024 15:50:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
Lebanon 24
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
02:20 | 2024-07-24
26/07/2024 15:50:56
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
Lebanon 24
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
03:52 | 2024-07-23
26/07/2024 15:50:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24