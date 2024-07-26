إحصائية جديدة عن "نازحي غزة".. ماذا أعلنت "الأونروا"؟

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الجمعة، إن 9 من كل 10 فلسطينيين نزحوا قسراً في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

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وأشارت الأونروا، في منشور لها على منصة "إكس"، حول النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، إلى أن 9 من كل 10 أشخاص في القطاع، الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 2.3 مليون نسمة، نزحوا قسرا.



وأضافت أن العائلات النازحة تبحث عن مأوى أينما تستطيع، سواء في المدارس المكتظة أو المباني المدمرة أو الخيام المتواضعة على الرمال أو وسط أكوام القمامة.



وأكدت على أن أيا من تلك الأماكن ليس آمناً "ولم يعد لدى الناس مكان يذهبون إليه".



من ناحيته، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إنه تم اكتشاف 6 عينات من شلل الأطفال، من النوع الثاني، في أجزاء من غزة، مشيراً إلى أن "هذا تطور خطير آخر في رحلة البؤس التي لا تنتهي".



وأشارت الأونروا، في منشور لها على منصة "إكس"، حول النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، إلى أن 9 من كل 10 أشخاص في القطاع، الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 2.3 مليون نسمة، نزحوا قسرا.وأضافت أن العائلات النازحة تبحث عن مأوى أينما تستطيع، سواء في المدارس المكتظة أو المباني المدمرة أو الخيام المتواضعة على الرمال أو وسط أكوام القمامة.وأكدت على أن أيا من تلك الأماكن ليس آمناً "ولم يعد لدى الناس مكان يذهبون إليه".من ناحيته، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إنه تم اكتشاف 6 عينات من شلل الأطفال، من النوع الثاني، في أجزاء من غزة، مشيراً إلى أن "هذا تطور خطير آخر في رحلة البؤس التي لا تنتهي".

ويظهر شلل الأطفال بسبب انهيار النظام الصحي، ونقص المياه النظيفة ومواد النظافة، والملاجئ المكتظة والصرف الصحي السيئ للغاية.



ومع الحرب، انخفض التطعيم بين الأطفال من مستويات شبه عالمية إلى ما يزيد قليلاً على 85% لأن الناس كانوا يتنقلون باستمرار، ويهربون من مناطق القتال، بحثًا عن الأمان.



ويمكن السيطرة على انتشار شلل الأطفال في غزة وخارجها من خلال حملات التطعيم للوصول إلى كل طفل أينما كان، فوقف إطلاق النار بالإضافة إلى زيادة تدفق اللقاحات سيسمح بذلك.



من ناحية ثانية، قال برنامج الأغذية العالمي اليوم الجمعة إنه اضطر لتقليص الحصص للأسر في غزة لضمان تغطية أوسع للنازحين الجدد.



وأضاف في منشور على منصة إكس ""مخزونات الغذاء والإمدادات الإنسانية في وسط وجنوب غزة محدودة للغاية ولا تدخل أي إمدادات تجارية تقريبا".