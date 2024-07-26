العثور على جثة متحللة لرجل... هرب من الحرارة فمات وحيداً!

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عثر المواطنون المصريون بعد انتشار رائحة كريهة، على جثة متحللة داخل محطة الصرف الصحي تحت الإنشاء في قرية أبوشوشة في محافظة قنا في صعيد مصر.وأوضحت تحريات المباحث أن الجثة لمحمد.ع.ح، وأنّه بسبب حرارة الشمس دخل إلى محطة الصرف الصحي للاحتماء من حرارة الجوّ، حيث تُوفي إثر أزمة قلبية مفاجئة.وأكد الطبيب الشرعي أن الوفاة طبيعية ولا يوجد بها شبهة جنائية. (العربية)