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عربي-دولي
أمام الجميع... طعن زوجته في ظهرها وقتلها!
Lebanon 24
26-07-2024
|
10:38
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في واقعة مأسوية في محافظة الغربية في مصر، أقدم زوج على إنهاء حياة زوجته بطعنتين في منطقة الظهر أثناء جلوسهما في "قعدة صلح"، بعد 10 أيام من انفصالهما، وذلك لرفضها العودة إليه.
وفي التفاصيل، تم تنظيم "جلسة صلح" بينهما لمحاولة إرجاع الزوجة لمنزلها، فنشبت بينهما مشادة كلامية، ليفاجأ الحضور بالزوج يخرج سلاحاً أبيض من ملابسه ويباغت الزوجة ويقوم بطعنها مرتين في ظهرها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وسط صدمة الجميع.
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وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وتم القبض على الزوج الذي اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بها. (العربية)
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