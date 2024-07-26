Advertisement

عربي-دولي

أمام الجميع... طعن زوجته في ظهرها وقتلها!

Lebanon 24
26-07-2024 | 10:38
A-
A+
Doc-P-1226886-638576123339190477.jpg
Doc-P-1226886-638576123339190477.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في واقعة مأسوية في محافظة الغربية في مصر، أقدم زوج على إنهاء حياة زوجته بطعنتين في منطقة الظهر أثناء جلوسهما في "قعدة صلح"، بعد 10 أيام من انفصالهما، وذلك لرفضها العودة إليه.

وفي التفاصيل، تم تنظيم "جلسة صلح" بينهما لمحاولة إرجاع الزوجة لمنزلها، فنشبت بينهما مشادة كلامية، ليفاجأ الحضور بالزوج يخرج سلاحاً أبيض من ملابسه ويباغت الزوجة ويقوم بطعنها مرتين في ظهرها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وسط صدمة الجميع.
Advertisement

وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وتم القبض على الزوج الذي اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بها. (العربية)
 
 
 

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:23 | 2024-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:40 | 2024-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:41 | 2024-07-26
11:24 | 2024-07-26
11:21 | 2024-07-26
11:00 | 2024-07-26
10:40 | 2024-07-26
10:25 | 2024-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24