بالفيديو.. بث مباشر لافتتاح أولمبياد باريس 2024

بمشاركة شخصيات سياسية ورياضية وفنية وغيرها من مختلف دول العالم انطلق حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024، إذ قال المنظمون إن أكثر من 80 رئيس دولة وحكومة سيحضرون الحفل.



وبدأت أولمبياد باريس رسميًا يوم الأربعاء مع انطلاق أولى مباريات كرة القدم للرجال وسباعيات الرجبي، وسط تدفق المشجعين إلى العاصمة الفرنسية للمشاركة في هذا الحدث الرياضي العالمي.

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وفيما كان الجميع يستعد لحفل الافتتاح مساء الجمعة، بدأت بعض الألعاب مسبقًا لاحترام أوقات تعافي الرياضيين وضمان إجراء النهائيات قبل الحفل الختامي.



وسخّرت عاصمة الأنوار باريس العديد من الموارد البشرية والمادية واللوجيستية لإنجاح حفل افتتاح هذه الألعاب التي تستضيفها فرنسا للمرة الثالثة في تاريخها والأولى بعد 100 عام بالتمام والكمال وتحديدا منذ عام 1924.



وأوردت وكالة "الصحافة الفرنسية" بعض الأرقام الرئيسة من حفل الافتتاح التاريخي: وبدأت أولمبياد باريس رسميًا يوم الأربعاء مع انطلاق أولى مباريات كرة القدم للرجال وسباعيات الرجبي، وسط تدفق المشجعين إلى العاصمة الفرنسية للمشاركة في هذا الحدث الرياضي العالمي.وفيما كان الجميع يستعد لحفل الافتتاح مساء الجمعة، بدأت بعض الألعاب مسبقًا لاحترام أوقات تعافي الرياضيين وضمان إجراء النهائيات قبل الحفل الختامي.وسخّرت عاصمة الأنوار باريس العديد من الموارد البشرية والمادية واللوجيستية لإنجاح حفل افتتاح هذه الألعاب التي تستضيفها فرنسا للمرة الثالثة في تاريخها والأولى بعد 100 عام بالتمام والكمال وتحديدا منذ عام 1924.



- 71: عدد الشاشات العملاقة



- 85: عدد القوارب والبوارج المشاركة في الحفل



- 170: عدد الكاميرات التي خُصصت لنقل الحدث



- 200: عدد بروفات حفل الافتتاح



- 205: عدد الوفود



- 1000: عدد مكبرات الصوت

- 1800: عدد الازياء أو البدلات المستخدمة في الحفل



- 2000: عدد الفنانين المشاركين في الحفل



- 6800: عدد الرياضيين الحاضرين



- 20000: عدد الأشخاص الذين تمت تعبئتهم لحفل الافتتاح



- 320000: عدد المتفرجين موزعين على 124 منصة

وللمرّة الأولى في التاريخ، يُقام حفل الافتتاح خارج الملعب الرئيس، يشاهده 320 ألف متفرّج من مدرجات بُنيت خصيصاً للحفل على ضفاف النهر، ونحو 200 ألف من على شرفات المباني المجاورة.