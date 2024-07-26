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شاهدوا بالصورة.. هكذا بدت حركة الطيران فوق باريس اليوم

Lebanon 24
26-07-2024 | 15:48
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نشر موقع "فلايت رادار" صورة توضح حركة الطيران فوق العاصمة الفرنسية باريس، يوم الافتتاح المنتظر لدورة الألعاب الصيفية التي ستنطلق مساء الجمعة.

وأظهرت الصورة فراغا كبيرا فوق باريس، مما يعني إيقاف أي حركة جوية فوق العاصمة الفرنسية باريس خلال فترة الافتتاح.
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ووفقا للموقع، فرض المسؤولون الفرنسيون قيودا على المجال الجوي حول باريس، كما حظروا جميع الرحلات الجوية خلال فترة الحفل.

وتبدأ القيود حيز التنفيذ في الساعة 3:30 ظهرا بتوقيت غرينتش. ومن الساعة 4:00 إلى 9:30 ستتوقف الحركة الجوية في السماء المحيطة بباريس تماما.

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