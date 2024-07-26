ترامب يُهاجم الديمقراطيين: الإدارة الحالية أسوأ من حكم الولايات المتحدة

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أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في كلمة اليوم السبت على ضرورة تحقيق الفوز في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني المقبل.وقال ترامب في كلمة بويست بالم بيتش، إن "الإدارة الحالية أسوأ من حكم الولايات المتحدة".وأضاف: "علينا إعادة الولايات المتحدة لمكانتها مجددا".وتابع: "ملايين المهاجرين عبروا الحدود بينما كانت كامالا هاريس مسؤولة عن هذا الملف".وأشار ترامب في كلمته إلى رغبته في "دعم المحكمة العليا وهي مهمة جدا".وأكد ترامب على أنه "لا نريد السيارات الكهربائية وخصوصا تلك المستوردة من الصين".واختتم كلمته متسائلا: "لا أفهم كيف يمكن لليهود أن يصوتوا للديمقراطيين".وأظهر استطلاع للرأي لصحيفة "وول ستريت جورنال" نُشر أمس الجمعة أن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة ترامب يتقدم بفارق نقطتين مئويتين على هاريس نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة المحتملة عن الحزب الديمقراطي.وكان ترامب يتقدم بفارق ست نقاط مئوية في استطلاع سابق من هذا الشهر على الرئيس جو بايدن الذي انسحب من السباق الرئاسي.ويتقدم ترامب على هاريس بنسبة 49 في المئة مقابل 47 في المئة وفقا لاستطلاع الرأي الذي شارك فيه ألف ناخب مسجل بهامش خطأ يزيد أو ينقص 3.1 نقطة مئوية. (سكاي نيوز)