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عربي-دولي

من المنطقة التي أصيب بها.. ترامب يعلن عقد تجمع انتخابي

Lebanon 24
27-07-2024 | 00:30
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قال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب،  الجمعة، إنه سيعقد قريبا تجمعا انتخابيا آخر في بلدة بتلر بولاية بنسلفانيا، وهي البلدة التي أطلق فيها مسلح النار عليه وأصابه أثناء تجمع انتخابي قبل نحو أسبوعين.
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وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي "سأعود إلى بتلر بولاية بنسلفانيا لحضور تجمع انتخابي كبير وجميل".

ولم يحدد موعد التجمع لكنه قال: "ترقبوا" التفاصيل.

وفي 13 تموز الحالي، تعرض الرئيس السابق لإطلاق نار خلال تجمع انتخابي في بتلر، وأصيب بأذنه. 

وكان ذلك آخر تجمع لترامب قبل المؤتمر الجمهوري الذي أعلن خلاله تسميته بشكل رسمي مرشحا للحزب الجمهوري في انتخابات تشرين الثاني.
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