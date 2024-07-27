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شهداء وجرحى... مجزرة إسرائيليّة جديدة في غزة بعد استهداف مدرسة

Lebanon 24
27-07-2024 | 06:20
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أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة عن إستشهاد 24 فلسطينيا في غارة إسرائيلية على نقطة طبية ومصلى داخل مدرسة تأوي نازحين تابعة لوكالة "الأونروا" شمال مدينة دير البلح وسط القطاع.

وقال المدير الطبي في مستشفى "شهداء الأقصى": "نستقبل عشرات الشهداء والجرحى منهم أطفال ونساء جراء استهداف نقطة طبية بدير البلح وسط قطاع غزة".
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وأفاد المتحدث باسم المستشفى بأن "أكثر من 20 شهيدا حتى الآن إثر الغارة الإسرائيلية على دير البلح وأكثر من 60% من الإصابات التي وصلت المستشفى خطيرة".

وأضاف: "نحتاج بشدة للأدوية وللطواقم الطبية لتوفير الرعاية للمصابين، ونناشد المجتمع الدولي التدخل فورا لفتح المعابر لإدخال الأدوية للقطاع". (روسيا اليوم)
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