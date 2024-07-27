إسرائيل تكشف عن "وثائق" تحدّث السنوار فيها عن "المشروع الكبير"... ماذا كان يقصد؟

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ذكر موقع "عربي 21"، أنّ الجيش الإسرائيلي زعم أنه عثر على وثائق تتضمن ملخصات لاجتماعات المنتديات الأكثر محدودية لحماس، وأنه تم الاستيلاء عليها وفي المواقع الاستراتيجية للحركة، بعد حوالي عشرة أشهر من الحرب.وقالت "القناة 12" الإسرائيلية؛ إن الجيش الإسرائيلي طرح مؤخرا "الإنجازات العملياتية في حرب غزة على المستوى السياسي وشروط صفقة عودة المختطفين، ويبذل جهودا كبيرة لإعادة المختطفين إلى بيوتهم أحياء أو أمواتا".وأضافت القناة نقلا عن هذه الوثائق، أنه "في بداية عام 2023، كان هناك اجتماع لقيادات حماس في غزة بقيادة يحيى السنوار، وتم عقد اللقاء بعد وقت قصير من سلسلة تصريحات بن غفير وسموتريتش حول الضفة الغربية والمسجد الأقصى".وجاء في هذه الوثائق: "ليس هناك شك في أن العدوّ سوف يرتكب في المستقبل القريب المزيد من الانتهاكات ويهاجم المسجد الأقصى.. نحن بحاجة إلى تأخير الصراعات الصغيرة، حتى نتمكن من الوصول إلى المشروع الكبير".وتضمنت عبارات أن "البنية التحتية لهذه الحكومة (في إشارة إلى بن غفير وسموتريتش) ستساعدنا في في الوصول إلى المشروع الكبير، ويمكننا الانفتاح على حرب التحرير".وتظهر الوثائق أنه بالنسبة للسنوار، كان سلوك بن غفير وسموتريتش أحد أسباب توقيت الهجوم المفاجئ وبدء عملية طوفان الأقصى.وقالت القناة إن "هذه هي المرة الأولى التي يسمع فيها الجمهور عبارة المشروع الكبير، لكن ليس كذلك في شعبة المخابرات، إذ طرح الموضوع عدة مرات سباقا، لكنهم فشلوا في فهم معناه هناك، ولم ننتبه بما فيه الكفاية لفهم ما يعنيه السنوار، والآن، للأسف، نعرف بالضبط ما كان يقصده". (عربي 21)