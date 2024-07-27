Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تكشف عن "وثائق" تحدّث السنوار فيها عن "المشروع الكبير"... ماذا كان يقصد؟

Lebanon 24
27-07-2024 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1227155-638576842272876499.jpg
Doc-P-1227155-638576842272876499.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "عربي 21"، أنّ الجيش الإسرائيلي زعم أنه عثر على وثائق تتضمن ملخصات لاجتماعات المنتديات الأكثر محدودية لحماس، وأنه تم الاستيلاء عليها وفي المواقع الاستراتيجية للحركة، بعد حوالي عشرة أشهر من الحرب.
Advertisement

وقالت "القناة 12" الإسرائيلية؛ إن الجيش الإسرائيلي طرح مؤخرا "الإنجازات العملياتية في حرب غزة على المستوى السياسي وشروط صفقة عودة المختطفين، ويبذل جهودا كبيرة لإعادة المختطفين إلى بيوتهم أحياء أو أمواتا".

وأضافت القناة نقلا عن هذه الوثائق، أنه "في بداية عام 2023، كان هناك اجتماع لقيادات حماس في غزة بقيادة يحيى السنوار، وتم عقد اللقاء بعد وقت قصير من سلسلة تصريحات بن غفير وسموتريتش حول الضفة الغربية والمسجد الأقصى".

وجاء في هذه الوثائق: "ليس هناك شك في أن العدوّ سوف يرتكب في المستقبل القريب المزيد من الانتهاكات ويهاجم المسجد الأقصى.. نحن بحاجة إلى تأخير الصراعات الصغيرة، حتى نتمكن من الوصول إلى المشروع الكبير". 

وتضمنت عبارات أن "البنية التحتية لهذه الحكومة (في إشارة إلى بن غفير وسموتريتش) ستساعدنا في في الوصول إلى المشروع الكبير، ويمكننا الانفتاح على حرب التحرير".

وتظهر الوثائق أنه بالنسبة للسنوار، كان سلوك بن غفير وسموتريتش أحد أسباب توقيت الهجوم المفاجئ وبدء عملية طوفان الأقصى.

وقالت القناة إن "هذه هي المرة الأولى التي يسمع فيها الجمهور عبارة المشروع الكبير، لكن ليس كذلك في شعبة المخابرات، إذ طرح الموضوع عدة مرات سباقا، لكنهم فشلوا في فهم معناه هناك، ولم ننتبه بما فيه الكفاية لفهم ما يعنيه السنوار، والآن، للأسف، نعرف بالضبط ما كان يقصده". (عربي 21)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2024-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:21 | 2024-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:26 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:27 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2024-07-27
07:55 | 2024-07-27
07:35 | 2024-07-27
07:27 | 2024-07-27
07:00 | 2024-07-27
06:58 | 2024-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24