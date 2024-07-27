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عربي-دولي

لا يُمكنها العودة إلى بريطانيا... الأمير هاري: حياة زوجتي ميغان ماركل في خطر

Lebanon 24
27-07-2024 | 06:49
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أكّد الأمير هاري أن حياة زوجته ميغان ماركل في خطر إذا عادت إلى بريطانيا، في إشارة إلى سبب عيشهما في الولايات المتحدة الأميركية.

وخلال مقابلة في الفيلم الوثائقي Tabloids on Trial الذي تم إصداره حديثاً على قناة ITV، قال دوق ساسكس عن رجعتها إلى بلده: "لا يزال الأمر خطيرًا، وكل ما يتطلبه الأمر هو ممثل واحد، شخص واحد يقرأ هذه الأشياء ليتصرف بناءً على ما قرأه"، في إشارة إلى التقارير الإعلامية السلبية بحقها.
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وتابع هاري: "سواء كان سكينًا أو حمضًا، أيًا كان، فهذه أشياء تثير قلقًا حقيقيًا بالنسبة لي. إنها أحد الأسباب التي تجعلني لا أعيد زوجتي إلى هذا البلد".

وأضاف: "لقد وصل الأمر إلى نقطة حيث تكون ملعونًا سواء فعلت ذلك أو ملعونًا إذا لم تفعل ذلك. لكنني لا أعتقد أن هناك أي شخص في العالم أكثر ملاءمة ومكانة ليكون قادرًا على رؤية هذا الأمر حتى النهاية مني". (لها)

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