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عربي-دولي

جريمة مروّعة جدّاً... والد قتل إبنه بعدما عذبه حتّى الموت ورمى جثته أمام مدرسة!

Lebanon 24
27-07-2024 | 09:50
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شهدت قرية العزاوي التابعة لمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية في مصر، واقعة مأسوية، حيث قام أب بتعذيب نجله ضربا بالعصا حتى الموت، ثم ألقى جثته أمام المدرسة الابتدائية في القرية.


وأشارت التحريات إلى أن والدي الطفل منفصلان، ووالده يعمل سائق "توك توك"، حيث قام بارتكاب الجريمة بعد تعذيبه إبنه بعصا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وقام بإلقاء جثته في مكان العثور عليها، لعدم فضح أمره.
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وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر واعترف بارتكاب الجريمة. (العربية)

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