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ترامب يستأنف عقد تجمعات انتخابية في أماكن مفتوحة

Lebanon 24
27-07-2024 | 16:26
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قال دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية اليوم السبت إنه سيواصل عقد تجمعات في أماكن مفتوحة خلال حملته الانتخابية، في تجاهل لتوصية من جهاز الخدمة السرية المعني بحمايته بتجنب ذلك بعد محاولة اغتيال تعرض لها هذا الشهر.
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وأضاف الرئيس الأميركي السابق على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي التابعة له "سأواصل عقد تجمعات في أماكن مفتوحة ووافق جهاز الخدمة السرية على تكثيف عملياته بشكل كبير.. إنهم قادرون جدا على فعل ذلك".
وأردف قائلا "يجب ألا يسمح لأي كان بأن يوقف أو يعرقل حرية التعبير والتجمع".
وجاءت تصريحات ترامب بعد أن شجع جهاز الخدمة السرية حملته على التوقف عن جدولة فعاليات انتخابية في الهواء الطلق بعد محاولة اغتياله، واختيار قاعات مغطاة كبيرة.
(الجزيرة)

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