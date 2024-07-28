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عربي-دولي

القتال لا يزال مستمراً.. روسيا تعلن سيطرتها على تجمع لوزوفاتسكي السكني

Lebanon 24
28-07-2024 | 00:11
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قالت وزارة الدفاع الروسية، السبت، إن قواتها سيطرت على تجمع لوزوفاتسكي السكني في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

ولم تذكر هيئة الأركان العامة الأوكرانية شيئا عن التجمع السكني في تقريرها لكنها أشارت إلى أن المنطقة المحيطة به تشهد قتالا عنيفا. وأفاد مدونون عسكريون غير رسميين بخسارة منطقتين أخريين على الأقل في هذا القطاع، وفق مانقلته رويترز.
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وتتقدم القوات الروسية ببطء عبر منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا وتحقق مكاسب ثابتة ومتزايدة منذ الاستيلاء على بلدة أفدييفكا الرئيسية في دونيتسك في فبراير شباط.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استولت على لوزوفاتسكي شمال غربي المركز الإقليمي الذي تسيطر عليه روسيا في دونيتسك.

وأفادت أيضا بأن قواتها نفذت ضربات على مناطق أخرى في القطاع وصدت ثلاث هجمات مضادة أوكرانية.

ويقول المسؤولون الأوكرانيون منذ أسابيع أن قطاع بوكروفسك يشهد أعنف المعارك على خط المواجهة الذي يمتد لمسافة ألف كيلومتر.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية اليوم إن قواتها صدت 17 هجوما في المنطقة وإن الاشتباكات لا تزال مستمرة.

وقال التقرير "الوضع صعب لكنه تحت سيطرة القوات المسلحة".
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