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عربي-دولي

بعد حفل تنصيبه.. الرئيس الايراني الجديد: نريد لإيران ان تتمتع بالعدالة الاجتماعية وتمنح الحريات للمواطنين كافة

Lebanon 24
28-07-2024 | 04:39
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أكد  الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ضرورة تأمين العدالة والحريات لمواطني البلاد، وكذلك امتلاك إيران لـ"قدرات ردع" وتعزيز مكانتها في العالم الإسلامي. في أول تصريحات بعد تنصيبه رئيسا لإيران.

وقال بزشكيان بعد أن سلمه المرشد الإيراني علي خامنئي مرسوم الرئاسة ليبدأ رسميا مهامه كرئيس للدولة: "اتعهد أمام قائد الثورة بأننا لن نسلك طريقا إلا طريق العدالة الاجتماعية والإنصاف وأن نواصل طريق الشهداء الذين الذين خدموا هذا الشعب".
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وأضاف: "نريد إيران تتمتع بالعدالة الاجتماعية وتمنح الحريات للمواطنين كافة وأن تكون مقتدرة وتملك القدرات الردعية والدفاعية".
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