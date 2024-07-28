Advertisement

عربي-دولي

التحقيقات الأولية بدأت تتظهر.. لهذا السبب فشلت القبة الحديدية في اعتراض صاروخ مجدل شمس

Lebanon 24
28-07-2024 | 04:43
A-
A+
Doc-P-1227509-638577640767530861.jpg
Doc-P-1227509-638577640767530861.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي عن سبب فشل منظومة القبة الحديدية في اعتراض الصاروخ الذي ضرب مجدل شمس بالجولان المحتل، السبت، وأدى إلى مقتل 12 شخصا.

وحسب نتائج التحقيق التي أعلنتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإنه "لم يتم إطلاق أي صواريخ اعتراض بسبب التضاريس المعقدة"، كما أنه "لم يكن من الممكن إعطاء إنذار أطول زمنا" يسمح باعتراض الصاروخ والهروب إلى الملاجئ.
Advertisement
وأضافت الإذاعة: "التحقيق الأولي للجيش الإسرائيلي يظهر أنه لم تكن هناك مشكلة في اكتشاف الصاروخ. تم اكتشاف إطلاقه على الفور وتفعيل الإنذار في مجدل شمس وفقا لذلك".
 
لكن "لم يكن من الممكن تفعيل الإنذار في وقت أبكر وإعطاء المزيد من الوقت للدفاع، نظرا للمسافة القصيرة" التي قطعها الصاروخ.

ووفقا لمصدر عسكري، كانت المدة من تفعيل الإنذار إلى سقوط الصاروخ نحو 20 ثانية، لكن سكان البلدة يتحدثون، بخلاف ذلك، عن بضع ثوان فقط.

وأوضحت نتائج التحقيق: "كانت هناك صعوبة في الاعتراض. لم يتم إطلاق أي صواريخ اعتراض من القبة الحديدية، وذلك أساسا بسبب التضاريس المعقدة"، حيث عبر الصاروخ جبل حرمون.

وتابع إذاعة الجيش الإسرائيلي: "طيران الصاروخ على ارتفاع منخفض وأسباب أخرى جعلت الاعتراض صعبا".

وتقول إسرائيل إن حزب الله وراء إطلاق الصاروخ، لكن الحزب المدعوم من إيران ينفي ذلك.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:12 | 2024-07-28
14:08 | 2024-07-28
14:00 | 2024-07-28
13:10 | 2024-07-28
13:02 | 2024-07-28
12:59 | 2024-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24