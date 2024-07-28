صنع في ايران ويمكنه إصابة أهداف بحرية... هذا ما عرف عن "صاروخ مجدل شمس"

بعد أن اعلن الجيش الإسرائيلي ان الصاروخ الذي ضرب مجدل شمس في الجولان المحتل وقتل 12 شخصا، السبت، كان من نوع "فلق 1" الإيراني الصنع.









- حسب المتداول، الصاروخ "فلق 1" تم تطويره في التسعينيات، ويصنع في إيران.

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- يبلغ قطر الصاروخ 9.4 بوصة (نحو 24 سنتيمترا)، وطوله 4.3 قدم (1.3 أمتار)، ومداه حوالي 6.2 ميل (نحو 10 كيلومترات).



- يعمل الصاروخ بالوقود الصلب، وله رأس حربي كبير.



- يمكن إطلاق "فلق 1" من قاذفات أرضية، كما يمكنه إصابة أهداف بحرية. اليكم بعض المعلومات عن "فلق 1":- حسب المتداول، الصاروخ "فلق 1" تم تطويره في التسعينيات، ويصنع في إيران.- يبلغ قطر الصاروخ 9.4 بوصة (نحو 24 سنتيمترا)، وطوله 4.3 قدم (1.3 أمتار)، ومداه حوالي 6.2 ميل (نحو 10 كيلومترات).- يعمل الصاروخ بالوقود الصلب، وله رأس حربي كبير.- يمكن إطلاق "فلق 1" من قاذفات أرضية، كما يمكنه إصابة أهداف بحرية.