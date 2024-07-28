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عربي-دولي

صنع في ايران ويمكنه إصابة أهداف بحرية... هذا ما عرف عن "صاروخ مجدل شمس"

Lebanon 24
28-07-2024 | 06:51
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بعد أن اعلن الجيش الإسرائيلي ان الصاروخ الذي ضرب مجدل شمس في الجولان المحتل وقتل 12 شخصا، السبت، كان من نوع "فلق 1" الإيراني الصنع.

 
اليكم بعض المعلومات عن "فلق 1":

- حسب المتداول، الصاروخ "فلق 1" تم تطويره في التسعينيات، ويصنع في إيران.
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- يبلغ قطر الصاروخ 9.4 بوصة (نحو 24 سنتيمترا)، وطوله 4.3 قدم (1.3 أمتار)، ومداه حوالي 6.2 ميل (نحو 10 كيلومترات).

- يعمل الصاروخ بالوقود الصلب، وله رأس حربي كبير.

- يمكن إطلاق "فلق 1" من قاذفات أرضية، كما يمكنه إصابة أهداف بحرية.
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