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تصريحات نارية لأردوغان: قد نغزو إسرائيل كما فعلنا في ليبيا وأذربيجان

Lebanon 24
28-07-2024 | 16:32
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أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتصريحات ضد تل أبيب حيث هدد بغزو إسرائيل.
ووفق ما نشرته وسائل إعلام تركية قال أردوغان خلال اجتماعه بمسؤولي حزب العدالة والتنمية في مدينة ريزا شمال شرقي تركيا: "النقطة التي وصلت إليها تركيا في الصناعات الدفاعية لا ينبغي أن تخدع أحدا، فلو كانت تركيا قوية للغاية فلن تتمكن إسرائيل من فعل ما فعلته بفلسطين".
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وأضاف: "يجب أن نكون أقوياء للغاية حتى لا تتمكن إسرائيل من فعل هذه الأشياء في فلسطين".

وأردف أردوغان قائلا: "تماما كما دخلنا قره باغ في أذربيجان، وكما دخلنا ليبيا قد نفعل الشيء نفسه معهم.. لا يوجد شيء لا نستطيع فعله.. فقط يجب أن نكون أقوياء ومن ثم ماذا نفعل؟.. نقوم بهذه الخطوات". (روسيا اليوم)

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