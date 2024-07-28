أردوغان: تركيا قد تدخل إسرائيل لمساعدة الفلسطينيين

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن "تركيا قد تدخل إسرائيل كما دخلت في السابق ليبيا وناغورنو قرة باغ، لكنه لم يوضح نوع التدخّل الذي يتحدّث عنه".وجاءت تصريحات أردوغان خلال خطاب أشاد فيه بصناعة الدفاع في بلاده.وقال أردوغان في اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم: "يجب أن نكون أقوياء للغاية حتى لا تتمكن إسرائيل من فعل هذه الأشياء السخيفة لفلسطين. تماما كما دخلنا قرة باغ وليبيا، قد نفعل شيئا مماثلاً".وأضاف: "لا يوجد سبب يمنعنا من فعل ذلك... يجب أن نكون أقوياء حتى نتمكن من اتخاذ هذه الخطوات".