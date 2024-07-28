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يحمل رأساً حربيا يزن 50 كلغ.. هذه قدرات صاروخ مجدل شمس "فلق 1" الإيراني الصنع

Lebanon 24
28-07-2024 | 23:17
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أكد الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ الذي أصاب ملعباً في قرية مجدل شمس في الجولان المحتل، أطلق من شمال شبعا جنوب لبنان، مشيرا إلى أنه من نوع "فلق 1" الإيراني الصنع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، مساء السبت الماضي، إن الصاروخ، الذي استخدم في الهجوم على مجدل شمس، كان من نوع "فلق 1" الإيراني الصنع.
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وأكد أن حزب الله يعلم أن القذيفة من نوع "فلق 1"، مشيراً إلى أن الصاروخ يحمل رأساً حربيا يزن 50 كلغ.

إلى ذلك، نشرت القناة 12 الإسرائيلية صورة للصاروخ الذي استخدم في الهجوم على الجولان المحتل.

في المقابل، نفى حزب الله مسؤوليته عن الهجوم الذي أدى إلى مقتل 12 طفلاً وفتى، مؤكدا أن "لا علاقة له بالحادث على الإطلاق".

فماذا نعرف عن "فلق 1"؟
بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن الصاروخ "فلق 1" تم تطويره في التسعينيات، وتم تصنيعه في إيران.

وأشارت إلى أن هذا الصاروخ لم يُستخدم فقط في الجولان، بل تمتلكه أيضا مجموعة الحوثي في اليمن بنماذج مختلفة.

كما يتميز "فلق 1" بقدرته على الإطلاق من الأرض، أو من على مركبات عسكرية، ويتم توجيهه عبر الليزر أو أجهزة لاسلكية.

وأضافت الصحيفة بأن الصاروخ يحمل رأسًا متفجرًا يزن حوالي 50 كيلوغرامًا، يتميز بقدرة تدميرية كبيرة دون إنتاج شظايا مما يجعله سلاحا فتاكا.

ويبلغ قطر الصاروخ 240 ملم وطوله 1.32 متر، ويصل مداه إلى نحو 10 كيلومترات، ويعمل بالوقود الصلب، مما يجعله قادرًا على إصابة أهداف بحرية بدقة عالية.

يذكر أن حزب الله كان قد أعلن مسؤوليته عن إطلاق صاروخ "فلق 1" على إسرائيل في كانون الثاني الماضي، مستهدفا الجولان المحتل.(العربية)

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