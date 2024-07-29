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عربي-دولي
بسبب أوامر الإخلاء.. 9 % من سكان غزة هجروا خلال الأسبوع الماضي
Lebanon 24
29-07-2024
|
03:52
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أورد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) بأن 9% من سكان قطاع غزة تم تهجيرهم خلال الأسبوع الماضي فقط بسبب أوامر الجيش الإسرائيلي للإخلاء.
وأوضح المكتب الأممي أن 29 ألف شخص كانوا موجودين في المنطقة التي أمر الجيش بإخلائها أمس الأحد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (صفا).
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كذلك أضاف أن النزوح المتكرر يحرم المدنيين من البقاء على قيد الحياة بكرامة.
190 ألف فلسطيني شُردوا
وذكر أن شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني يقدرون أن أكثر من 190 ألف فلسطيني شُردوا هذا الأسبوع من خان يونس ودير البلح منذ صدور أمر الإخلاء يوم الاثنين.
فيما لا يزال مئات آخرون عالقين في شرق خان يونس مع تواصل القتال.
وأكد المكتب الأممي أن أوامر الإخلاء الأخيرة والأعمال العدائية المكثفة أثرت على عمليات الإغاثة وقوضت جهود توفير المساعدات الضرورية للمدنيين في خان يونس.
تقويض الجهود الإنسانية
وقال المكتب الأممي إن استمرار انعدام الأمن وتخصيص نقطة وصول واحدة فقط لدخول وخروج العاملين في المجال الإنساني، وهي معبر كرم أبو سالم، قوض جهود نشر فرق الطوارئ الطبية في غزة التي تشتد الحاجة إليها لتخفيف العبء على الطواقم الطبية المنهكة في القطاع.
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