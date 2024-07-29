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عربي-دولي
ما حقيقة إختطاف فتاة داخل سيارة في مصر؟
Lebanon 24
29-07-2024
|
09:37
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كشفت وزارة الداخلية المصرية حقيقة تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بشأن اختطاف فتاة داخل سيارة نقل جماعي صغيرة في محافظة دمياط.
وقالت الداخلية في بيان لها: "في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بشأن ادعاء إحدى السيدات عبر حسابها الشخصي بأنها شاهدت بعض الأشخاص يحتجزون فتاة يُشتبه في تعرضها للخطف داخل سيارة ، وقيامهم بالتعدي عليها لمحاولتها الاستغاثة بالمواطنين، وبعد التحقيق تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن".
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وأضاف البيان أنه بسؤال صاحبة الحساب، قررت بأنها شاهدت المنشور على إحدى المجموعات على موقع "فيسبوك" وقامت بإعادة نشره ولم تتأكد من صحته. (العربية)
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