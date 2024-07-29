مماطلة وتسويف.. هكذا علّقت "حماس" على المقترح الإسرائيلي الجديد

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علّقت حركة "حماس" اليوم الاثنين في بيان، على مخرجات اجتماع روما والمقترح الإسرائيلي الجديد، معتبرة أن المقترح الذي نقله الوسطاء هو بمثابة عودة الجانب الإسرائيلي إلى استراتيجية المماطلة والتهرب من الوصول إلى اتفاق.وقالت الحركة في بيان: "استمعنا في حركة حماس للوسطاء عما جرى مؤخرا في اجتماع روما، حول مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".وأكدت الحركة أنه "من الواضح من خلال ما نقله الوسطاء أن رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عاد من جديد لاستراتيجية المماطلة والتسويف والتهرب من الوصول إلى اتفاق من خلال وضع شروط ومطالب جديدة، فيها تراجع عمّا نقله الوسطاء على أنه ورقة إسرائيلية، والتي كانت جزءا من مشروع الرئيس الأميركي جو بايدن ولاحقا قرارا لمجلس الأمن الدولي".