فنزويلا تسحب ديبلوماسييها من سبع دول في أميركا اللاتينية

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أعلنت فنزويلا، الاثنين، سحب موظفيها الديبلوماسيين من سبع دول في أميركا اللاتينية احتجاجا على تدخّل حكومات هذه البلدان التي شككت في إعادة انتخاب نيكولاس مادورو رئيسا الأحد، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الفنزويلية.واعتبرت كراكاس أن "موقف حكومات الأرجنتين وتشيلي وكوستاريكا وبنما والبيرو وجمهورية الدومينيكان والأوروغواي يقوّض السيادة الوطنية"، داعية دبلوماسييها إلى مغادرة هذه البلدان.