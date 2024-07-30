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عربي-دولي

تقترب من السيطرة على مدن جديدة.. القوات الروسية تحسن مواقعها في اوكرانيا

Lebanon 24
30-07-2024 | 04:29
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قال الزعيم المحلي الموالي لروسيا في دونيتسك، دينيس بوشيلين، إن سيطرة القوات الروسية على مدن إيفانو وداريفكا ولوزوفاتسكي الواقعة في دونيتسك هو "خطوة أخرى نحو تحرير سيفرسك وكراسنورميسك".

وقال بوشيلين، في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "إنها بلدات صغيرة، لكن العدو جعلها معاقل له. إن تحرير هذه المناطق يحسن موقف وحداتنا"، بحسب ما نقل موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.
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وتابع بوشيلين بالقول: "إذا سيطرنا على إيفانو داريفكا، فستكون هذه خطوة أخرى على طريق تحرير سيفرسك، بمنطقة أرتيوموفسك، وإذا تحدثنا عن لوزوفاتسكي، فهي منطقة سكنية أخرى في طريق تحرير كراسنورميسك".
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