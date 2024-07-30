حملة إعلانية ضخمة ضذ هاريس.. هذا ما يخطط له ترامب في الولايات المتأرجحة

أنفقت حملة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حوالي 12 مليون دولار على الإعلانات لعرضها في الولايات المتأرجحة الرئيسية حتى 12 آب، وفقًا لبيانات من شركة التتبع AdImpact.



Advertisement

ويبدو أيضًا أن هذا هو أكبر حجز إعلان لحملة ترامب منذ الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري. وتعتبر الخطوة أول عملية شراء إعلانية كبيرة لحملة ترامب منذ أن أصبحت نائبة الرئيس كامالا هاريس المرشحة الرئاسية الديمقراطية فعليًا.ويبدو أيضًا أن هذا هو أكبر حجز إعلان لحملة ترامب منذ الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري.

وتستهدف الإعلانات، التي من المقرر أن يبدأ بثها يوم الثلاثاء، الولايات المتأرجحة الرئيسية وهي أريزونا وبنسلفانيا وويسكونسن ونيفادا وجورجيا وميشيغان، وفقًا لشركة AdImpact.



وتأتي الإعلانات في الوقت الذي تحاول فيه حملة ترامب تعطيل زخم حملة هاريس حيث تجمع الحزب الديمقراطي حولها بعد قرار الرئيس بايدن المفاجئ بمغادرة السباق.



وقامت الجماعات الجمهورية بترويج إعلانات تهاجم هاريس بعد دخولها السباق، وربطها بسياسات الهجرة التي تنتهجها الإدارة، وفقًا لتقارير Punchbowl News.



وتجنبت حملة ترامب إلى حد كبير إنفاق الأموال على الإعلانات خلال الأشهر القليلة الماضية، على الرغم من أن المجموعات الخارجية ولجان العمل السياسي المتحالفة مع الرئيس السابق أنفقت نيابة عن الحملة.