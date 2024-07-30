سعوديّون ومصريّون كانوا عل متنه... غرق يخت سياحيّ وعمليّات البحث عن مفقودين مستمرّة

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تعرّض يخت سياحي للغرق في مياه نهر النيل بين دائرتيّ قسم قصر النيل ومصر القديمة وعلى متنه 14 راكبا مصريا وسعوديا.وتبيّن أن عائلة مصرية تستضيف أقاربها من جنسية سعودية خرجوا للتنزه في مياه النيل واستقلوا يختا سياحيا، لكنه سقط في المياه، ما أسفر عن إصابة 4 سعوديين و5 مصريين بحالة اختناق.كما تبين وفاة شخصين مصريين فيما البحث جار عن 3 مفقودين. (روسيا اليوم)