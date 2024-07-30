سكب البنزين على جسد حماته.. وأضرم فيها النيران!

أضرم شاب مصري النيران في جسد حماته، بعدما سكب عليها البنزين بسبب الخلاف على مبلغ مالي كان قد اقترضه منها لشراء مركبة "توك توك".

وتم نقل المصابة إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. (العربية)