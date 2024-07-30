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الحوثيون يمهلون مفوضية حقوق الإنسان 3 أيام لغلق مكتبها في صنعاء

Lebanon 24
30-07-2024 | 11:13
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أمهلت جماعة الحوثي موظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ثلاثة أيام لمغادرة مدينة صنعاء، بعد نحو أكثر من شهر على حملة اعتقالات واسعة طالت موظفي الوكالات الأممية والدولية والسفارات الأجنبية.
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وأفادت مصادر حقوقية بأن جماعة الحوثي بعثت برسالة إلى المفوضية تطالبها فيها بإغلاق مقرها في صنعاء في غضون ثلاثة أيام.
ولم يوضح المصدر الأسباب التي ساقها الحوثيين لإغلاق المفوضية، كما لم يصدر عن الأمم المتحدة أي تعليق حول ذلك. (العربية)
 
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