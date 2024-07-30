بصاروخ مباشر في مكان نومه.. اغتيال إسماعيل هنية في طهران!

أعلنت حركة حماس اليوم الأربعاء، اغتيال إسماهيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج.

وقالت في بيان: "ننعى إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم: رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".

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إلى ذلك، قال الحرس الثوري الإيراني في بيان: "ندرس أبعاد حادثة استشهاد هنية في طهران، وسنعلن عن نتائج التحقيق لاحقا".

بدوره، اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق أن "اغتيال هنية عمل جبان ولن يمر سدى".

هذا وكشفت مصادر "العربية" أن اغتيال إسماعيل هنية تم في مكان نومه، في الساعة 2 فجرا بتوقيت طهران، بصاروخ مباشر.

وبحسب وسائل اعلام، فكان آخر ظهور لهنية في طهران أثناء حفل تنصيب الرئيس الإيرانية بزشكيان.

















