بعد اغتيال هنية... دعوات شعبية للإضراب العام في أنحاء فلسطين

نقلت وكالة "تسنيم" عن وسائل إعلام فلسطينية دعوات للإضراب العام والخروج في تظاهرات غضب وتصعيد المواجهة مع الاحتلال في كل أنحاء فلسطين بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.

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