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عباس دان اغتيال هنية: ندعو شعبنا وقواه إلى الوحدة والصمود

Lebanon 24
31-07-2024 | 00:53
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دان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، "بشدة اغتيال رئيس حركة حماس القائد الكبير إسماعيل هنية، واعتبره عملا جبانا وتطورا خطيرا"، بحسب "وفا".

ودعا "جماهير شعبنا وقواه إلى الوحدة والصبر والصمود، في وجه الاحتلال الاسرائيلي".
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