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أبو زهري قيادي حماس: المعركة مع إسرائيل مفتوحة ولن نستسلم

Lebanon 24
31-07-2024 | 02:42
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اعتبر القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، أن "المعركة مع إسرائيل مفتوحة"، مشيرا إلى أن حماس "مستمرة في المواجهة في الميدان".
 
 
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وأضاف أبو زهري في اتصال هاتفي مع "سكاي نيوز عربية" تعليقا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن هذا الاغتيال "لن يكسر إرادتنا. مستعدون لدفع كل الأثمان ولن نرفع الراية البيضاء".


وتابع: "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول تحقيق أي إنجاز في ظل العجز والفشل الكبير في مواجهة المقاومة. حماس مهما تعرضت لاغتيالات لن يفلح الاحتلال في هزيمتها، واغتيال أحمد ياسين وقادة آخرين دليل على ذلك".
وكانت حماس أعلنت اغتيال هنية في طهران، بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي اغتيال القائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر.
ويتوقع أن تتصاعد المخاوف التي تنامت من اتساع رقعة الحرب وفق معادلة "الرد والرد المضاد"، مع اغتيال هنية مهندس شؤون حماس السياسية.
ونقلت وسائل إعلام تابعة لحركة حماس عن مصادر إيرانية قولها إن "اغتيال هنية تم بصاروخ موجه نحو جسده مباشرة".
وحسبما ذكر الحرس الثوري في بيان، فإن هنية قتل مع أحد حراسه الشخصيين. (سكاي نيوز)
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