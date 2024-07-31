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عربي-دولي

قطر دانت اغتيال هنية: تصعيد خطير وانتهاك سافر للقانون الدولي

Lebanon 24
31-07-2024 | 03:10
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دانت دولة قطر، "اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس) الدكتور إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، واعتبرته جريمة شنيعة وتصعيدا خطيرا وانتهاكا سافرا للقانون الدولي والإنساني".
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وأكدت وزارة الخارجية، في بيان أوردته "وكالة الأنباء القطرية"، إن "عملية الاغتيال هذه والسلوك الإسرائيلي المستهتر باستهداف المدنيين المستمر في غزة، من شأنها أن تؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى دائرة الفوضى وتقويض فرص السلام".
 
وجددت "موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، بما في ذلك الاغتيالات السياسية، مهما كانت الدوافع والأسباب".
 
وعبرت عن "تعازي دولة قطر قيادة وشعبا لذوي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ومرافقه الشخصي ودولة فلسطين وشعبها الشقيق".

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