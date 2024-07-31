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تشييع هنية في طهران.. وسائل إعلام إيرانية تكشف الموعد

Lebanon 24
31-07-2024 | 04:09
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كشفت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية سيشيع في طهران حيث اغتيل.

ومن المرجح أن تقام هذه المراسم غدا الخميس، وفق وسائل إعلام محلية.
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وبحسب وكالة "تسنيم"، فإن "العلاقات العامة للحرس الثوري أعربت في بيان لها، عن تعازيها للشعب الفلسطيني البطل والأمة الإسلامية ومناضلي محور المقاومة والشعب الإيراني الشريف"، بعد اغتيال هنية.

وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان: "استهدف مقر إقامة هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران"، مما أدى إلى مقتله هو وأحد حراسه.

وأضاف البيان: "يجري التحقيق في أسباب وأبعاد هذا الحادث وسيتم إعلان النتائج لاحقا".

وفي وقت سابق من الأربعاء، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن طهران ستجعل "المحتلين الإرهابيين يندمون على فعلتهم الجبانة"، في أعقاب اغتيال هنية.

وأضاف بزشكيان، وفق وسائل إعلام إيرانية رسمية، أن بلاده "ستدافع عن كرامتها وسلامة أراضيها".(سكاي نيوز)

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