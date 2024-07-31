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عربي-دولي

ما هي الصواريخ التي تحملها مقاتلات "إف -16 " التي سيُسلمها الغرب لأوكرانيا؟

Lebanon 24
31-07-2024 | 09:56
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قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركيّة، إنّ الولايات المتحدة سمحت بتزويد مقاتلات "إف – 16" المرسلة إلى أوكرانيا بصواريخ أميركية وغيرها من الأسلحة الحديثة.

وبحسب الصحيفة، تريد الولايات المتحدة تزويد المقاتلات التي يسلمها الغرب لأوكرانيا بصواريخ "AGM-88 HARM" وصواريخ "AMRAAM" و"AIM-9X" وقنابل صغيرة القطر وأجهزة تصويب فائقة الدقة. (روسيا اليوم)
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