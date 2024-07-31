ما هي الصواريخ التي تحملها مقاتلات "إف -16 " التي سيُسلمها الغرب لأوكرانيا؟

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركيّة، إنّ الولايات المتحدة سمحت بتزويد مقاتلات "إف – 16" المرسلة إلى أوكرانيا بصواريخ أميركية وغيرها من الأسلحة الحديثة.



وبحسب الصحيفة، تريد الولايات المتحدة تزويد المقاتلات التي يسلمها الغرب لأوكرانيا بصواريخ "AGM-88 HARM" وصواريخ "AMRAAM" و"AIM-9X" وقنابل صغيرة القطر وأجهزة تصويب فائقة الدقة. (روسيا اليوم)

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